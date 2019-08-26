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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karara rağmen işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koyulduğu açıklandı.

İHA | 26.08.2019 - 22:15..
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Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı yürüttükleri gasp devam ediyor.

İsrail askerleri tarafından korunan onlarca Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli Ebu Receb ailesine ait eve el koydu. El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Receb ailesine ait eve baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, binanın üzerinde İsrail bayrakları astı.

BASKIN DÜZENLENİYOR

Eve el koyan Yahudi yerleşimciler, Temmuz 2017’de ellerindeki "belgeleri" göstererek, Ebu Receb ailesine ait evin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti. Ebu Receb ailesi, İsrail Yüksek Mahkemesine, yerleşimcilerin evine baskın düzenlediği ve eve el koyduğu için başvuruda bulunmuş, 13 Mart 2018’de İsrail Yüksek Mahkemesi, evin Ebu Receb ailesine ait olduğu ve yerleşimcilerin tahliye edilmesine karar vermişti.

Öte yandan El-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bunlar bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu

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