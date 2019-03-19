taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46815
Euro
6.2055
Altın
1307.265
Borsa
104594.66
Gram Altın
229.794

Yahudi yerleşimciler yine Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları taşladı.

AA | 19.03.2019 - 06:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Selfit kentinin doğusundaki Kefl Haris köyünde bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait evlerle köy girişinde seyir halindeki araçları taşladı, sürücülere tehditler yöneltti.

Saldırıda hedef alınan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Yahudi yerleşimciler yine Filistinlilere saldırdı

İSRAL ASKERLERİ, KÖY GİRİŞİNE DEMİR KAPI KOYDU

Öte yandan İsrail ordusunun Selfit'in batısındaki Burukın köyünün girişine askeri kontrol noktası kurmasının ardından demir bir kapı yerleştirmesi gerginliğe yol açtı.

Yahudi yerleşimciler, pazar gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yolları keserken, İsrail askerleri de Selfit'e bağlı çok sayıda beldeyi kuşatma altına alarak, bölgede baskınlar düzenliyor.

Batı Şeria'da yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine yakın bölgede bir Filistinli, pazar günü bıçakla yaraladığı bir İsrail askerinin elinden silahını alarak iki ayrı bölgede askerlere ve Yahudi yerleşimcilere ateş açmıştı. İsrail yönetimi silahlı saldırıda, bir İsrail askeri ile bir Hahamın öldüğünü, 3 İsraillinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

20
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

20
Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldi

Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldi

21
Dünyanın en modern kütüphaneleri açıklandı

Dünyanın en modern kütüphaneleri açıklandı

9
Venezuela'da yeniden elektrikler kesildi

Venezuela'da yeniden elektrikler kesildi

5
Avusturya'da Müslümanlara Toplama Kampı gezisi şartı

Avusturya'da Müslümanlara Toplama Kampı gezisi şartı

22
Yeni Zelanda'da devlet görevlileri de soruşturulacak

Yeni Zelanda'da devlet görevlileri de soruşturulacak

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir