Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı saldırı'

Yahudi yerleşimci grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Filistinlilerin oturduğu bir bölgeye baskın düzenledi. Cami ile evlere zarar vererek araçların lastiklerini patlattı ve ırkçı sloganlar yazdı.

IRKÇI SALDIRI

Bölgedeki görgü şahitlerine göre, Selfi iline bağlı Yasuf beldesini basan bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyinde cami ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı, arabaların lastiklerini patlattı.

İşgal altındaki Filistin beldeleri, bölgeye serpiştirilmiş Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık saldırılara maruz kalıyor.

YASADIŞI YERLEŞİM

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.