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Yakaladığı hırsız kaçmasın diye üzerine oturdu

Elazığ'da mahalleli şüphelendikleri bir şahsı evlere girmek isterken yakaladı. Yakalayanlardan biri, kaçmaması için polis gelene kadar şüphelinin üzerine oturdu.

İHA | 23.12.2019 - 20:42..
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Elazığ merkez Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti.

Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Yakaladığı hırsız kaçmasın diye üzerine oturdu VİDEO

UZERİNE OTURUP POLİSİ BEKLEDİ

Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Yakaladığı hırsız kaçmasın diye üzerine oturdu

Yakaladığı hırsız kaçmasın diye üzerine oturdu

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