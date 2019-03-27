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Yakalaması bulunan otomobili kedi ele verdi

Konya’da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli miyavlayan kedi polisi harekete geçirdi.

İHA | 27.03.2019 - 18:35..
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Bir aracın motor kısmından bir kedinin miyavlama sesinin geldiği duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 42 BU 538 plakalı aracın motor kısmında gördükleri kediyi çıkarmak için uzun süre çabaladı.

KENDİLİĞİNDEN ÇIKTI

Kediyi çıkarmayı başaramayan polis, durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada küçük bir çocuk aracın altına girerek kediyi çıkarmaya çalıştı, ancak kedi kendiliğinden bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı.

Yakalaması bulunan otomobili kedi ele verdi

ARACIN PLAKASI SORGULANDI

Kediyi kurtarmak için uğraşan polis ekipleri, aynı zamanda park halindeki otomobilin plakasını sorgulayarak inceleme yaptı. Üç farklı konudan yakalaması bulunan otomobilin sahibine ulaşamayan polis ekipleri, çağırdıkları çekiciyle otomobili otoparka çektirdi.

Yakalaması bulunan otomobili kedi ele verdi

"MAHALLENİN BELASI"

Kedinin sürekli araçların altına girdiğini ve 1 haftadır mahalle halkını uğraştırdığını söyleyen bir mahalleli ise, “Tam üç gündür itfaiyeyi arıyoruz, çıkarıyoruz cırmalıyor geri kaçıyor. Bu kedi Sille yolundan arabanın altına buraya geldi. Biz getirdik arabanın altına girmiş burada çıktı. 1 haftadır yıldık yahu. Sabahleyin ben çok uğraştım, çıkmıyor vahşi. Beceremedik şimdi çekiciyi görünce tamam geldiler herhalde dedim. Tam bir haftadır mahallenin belası” ifadelerini kullandı.

Yakalaması bulunan otomobili kedi ele verdi

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