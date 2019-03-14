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Minibüsün altına girdi, boğazına bıçağı dayadı

Karaman’da bıçakla yaralama olayına karışarak kaçan zanlı, polise yakalanacağını anlayınca park halindeki bir minibüsün alt kısmına saklanıp, bıçakla intihar etmeye kalkıştı.

İHA | 14.03.2019 - 08:55..
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Karaman Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan G., iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Minibüsün altına girdi, boğazına bıçağı dayadı

Minibüsün altına girdi boğazına bıçağı dayadı ViDEO

İŞ MERKEZİNDE KOVALAMACA

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, bıçaklarla Şevket Ozan G.’yi, iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin birinci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan G.’yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atar damara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybettiği için durumu ağır olan Şevket Ozan G., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Minibüsün altına girdi, boğazına bıçağı dayadı

EKİPLER KISTIRINCA BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Polis, yaptığı çalışma sonucu bıçaklama olayı gerçekleştiren iki zanlının eşkâl ve kimliklerini tespit etti. Ekipler, yaptığı takip sonucu şahıslardan ismi Cihat C., olduğu öğrenilen zanlıyı Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Mahalleyi ablukaya alan ekiplerle bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca park halindeki minibüsün altına girerek, boğazına bıçak dayadı.

Minibüsün altına girdi, boğazına bıçağı dayadı

YAKINLARI İKNA ETTİ

Bunun üzerine tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekibi istendi. Daha sora ise cadde trafiğe kapatıldı. Zanlı bir türlü ikna edilemeyince, yakınları olay yerine çağrıldı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ekip arabasına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrakrat da ekiplerden bilgi aldı.

Minibüsün altına girdi, boğazına bıçağı dayadı

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