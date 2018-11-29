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Yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

Dolandırıcılık suçundan aranan vatandaş, polis noktasında durdurulunca polislere yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

DHA | 29.11.2018 - 15:18..
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, rutin yol kontrol uygulaması yaparken, bir vatandaşı şüpheli hareketlerinden dolayı durdurdu.

Dolandırıcılık suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar adlı kişi,   otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca  2 polise yumrukla saldırdı.

Yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

OTOMOBİLİNDEN İNİP KAÇMAK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI

Polis, kontrol sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü Hüseyin Tozar'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Sürücünün tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, yaptığı kimlik kontrolünde Hüseyin Tozar hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 2.5 yıl hapis cezası olduğunu belirledi.

Yakalanacağını anlayınca polise saldırdı

Bunun üzerine polis, Tozar'ı, gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan Tozar otomobilinden inip, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına yumrukla saldırdı. Ardından kaçmaya başladı.  Tozar, kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı.

Yakalanacağını anlayınca polise saldırdı



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