Yakalanan 2 kişinin midesinden 100 paket uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'bir sürücü, trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada, denetim için kullanılan droneu incelemeye dalınca kırmızı işıkta geçip ceza yedi.

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Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kırşehir'de Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i pompalı tüfekle vurdu.