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Yakalanan 2 kişinin midesinden 100 paket uyuşturucu çıktı

Denizli'de uyuşturucu paketlerini yutarak sevkiyat yapan 2 yabancı uyruklu şahıs, otobüs terminalinde gözaltına alındı.

İHA | 21.01.2020 - 18:08..
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Denizli'de narkotik ekipleri, 2 yabancı uyruklu şahsın yurt dışından ülkeye yutma yöntemi ile uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen F.D. ve V.D., Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 2 kişinin midesinden 100 paket uyuşturucu çıktı

100 PAKET UYUŞTURUCU YUTTULAR

Yakalanan şahısların Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında yabancı madde olduğu tespit edildi.

F.D. isimli şahısta 65 paket halinde 588 gram metamfetamin maddesi, V.D. isimli şahısta ise 35 paket halinde 317 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi.

Yakalanan 2 kişinin midesinden 100 paket uyuşturucu çıktı

2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

İki zanlıdan toplamda 100 paket halinde 905 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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