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Yakalanan 6 dilenci kadının sokaklardan men edildi

Tarsus sokaklarında çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 6 kadın yakalanarak para cezasına çarptırıldı.

İHA | 13.06.2019 - 09:21..
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Kentin en işlek caddeleri ve cami önleri olmak üzere dilenerek para toplayan dilencilere yönelik yapılan uygulamada, özellikle çocuklarını kullanan 6 kadın dilenci sokaklardan men edildi.

153 LİRA PARA CEZASI

Tarsus genelinde yapılan operasyonda dilencilere 153’er TL para cezası verilirken, vatandaşlardan topladıkları paraların ise yine belirli yasa ile kamuya geçmesi sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanan dilencilerle ilgili operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Yakalanan 6 dilenci kadının sokaklardan men edildi

Yakalanan 6 dilenci kadının sokaklardan men edildi

Yakalanan 6 dilenci kadının sokaklardan men edildi

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