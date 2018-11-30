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Yakalanan dilenciden 2 daire 4 dükkan çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çevreden gelen şikayetler üzerine dilenci operasyonu yaptı. Yakalanan Hüryan Zeybek isimli dilencinin, 2 daire 4 dükkanı olduğu öğrenildi.

DHA | 30.11.2018 - 15:51..
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GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı dilenci ekibi ile kapalıyol zabıta ekipleri ve polis ortaklaşa dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camii'nde operasyon düzenledi. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, 7 dilenciyi yakaladı.

Yakalanan dilenciden 2 daire 4 dükkan çıktı

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN KAYDI BULUNUYOR

Yanında getirdiği çantada çorap ve kağıt mendil satan Nuri Deniz'in (85) üzerinden, yaklaşık 100 TL madeni ve kağıt para çıktı. Yürümekte güçlük çektiğini öne süren Deniz, yaşlılık maaşı aldığını, maaşının tamamının kiraya ancak yettiğini söyledi. Dilenciler arasında yer alan Hüryan Zeybek'in kimlik kontrolünü yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğunu belirledi.

Yakalanan dilenciden 2 daire 4 dükkan çıktı

ÜZERİNE KAYITLI 2 DAİRE 4 DÜKKAN BULUNDU

Verdiği bilgiler doğrultusunda İzmir'de oturan ağabeyi ile iletişime geçen zabıta ekipleri, Hüryan Zeybek'in üzerine kayıtlı İzmir'de 2 daire ve 4 dükkan olduğunu öğrendi. Uyuşturucu kullandığı için İzmir'den kaçıp Antalya'ya yerleşen Zeybek'in, dilencilik yapıp sokaklarda yaşayarak yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.
Zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince 124 TL para cezası kesti.

Yakalanan dilenciden 2 daire 4 dükkan çıktı

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