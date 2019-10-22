Yakalanan dilenciden beddua ve saldırı

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dilencilik yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, harekete geçti.

Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, önce dilencilik yaptığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

İMAMOĞLU'NA BEDDUA ETTİ

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda dilencilik yapan 4 kişi, zabıta ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dilencilik yaptığını reddeden şahıslar, çekim yapan basın mensuplarına da tepki göstererek tekme atmaya çalıştı. O dilencilerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beddualar yağdırdı. Zabıtanın yakaladığı dilenciler, araçlara bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta Taksim’de dilencilere göz açtırmıyor İZLE

MAÇ ÖNCESİ LİSANSSIZ ATKI SATANLAR GÖZALTINA ALINDI

Zabıta ekipleri, dilencilerin yanı sıra bu akşam oynanacak Galatasaray-Real Madrid karşılaşması öncesinde lisanssız atkı satışı yapan seyyar satıcılar üzerinde de uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 3 seyyar satıcı, gözaltına alındı.