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Yakalanan köpekbalıkları araştırmada kullanılacak

Muğla'da balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpekbalığı yakalandı.

DHA | 27.06.2019 - 15:53..
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Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpekbalığı takıldı.

KARAYA VİNÇ İLE ÇIKARDILAR

Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpekbalığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi.

Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpekbalığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı ViDEO

Yakalanan köpekbalıkları araştırmada kullanılacak

ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAKLAR

Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpekbalığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpekbalıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.Yakalanan köpekbalıkları araştırmada kullanılacak

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