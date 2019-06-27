Yakalanan köpekbalıkları araştırmada kullanılacak

Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpekbalığı takıldı.
KARAYA VİNÇ İLE ÇIKARDILAR
Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpekbalığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi.
Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpekbalığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.
Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı ViDEO
ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAKLAR
Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpekbalığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpekbalıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.