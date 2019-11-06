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Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

30 yıl hapse mahkum edilen Ölüm Patroniçesi lakaplı Saide Demirel'in yakalanmadan önce torbacılarla eğlendiği anlar ortaya çıktı.

İHA | 06.11.2019 - 10:40..
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki hafta Cuma günü Çayırbaşı Mahallesinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12’si kadın 2’si çocuk olmak çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol sonucunda serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIP KURYELİK YAPTIRDILAR

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yine aynı yere yapılan operasyonda “Ölüm Patroniçesi” olarak da bilinen çete lideri Saide D. yakalanmış ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü belirlenen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıktı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı daha sonra onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı belirlendi.

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

ÖNCE ÜCRETSİZ UYUŞTURUCU DAĞITTILAR

Kendilerine “Makalar Ailesi” adını verdikleri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan çete üyelerinin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla lüks içerisinde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin uyuşturucu sattıkları müşterilerine önce bir süre ücretsiz uyuşturucu madde verdikleri ve borçlarını ödeyemedikleri zaman darp ettikleri de ortaya çıktı. Borçlarını ödemek isteyenlerin ise canlarını kurtarmak için evlerindeki eşyaları ve giydikleri kıyafetlerini satarak uyuşturucu borçlarını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

ÇARPIK YAPILAŞMA SAYESİNDE MAHALLEYİ İMALATHANEYE ÇEVİRDİLER

Öte yandan 2002 yılından bu yana Sarıyer Çayırbaşı Mahallesini adeta bir uyuşturucu imalathanesine çeviren Saide D. ve çetesinin mahallenin çarpık yapılaşmasını da fırsata çevirdiği, başta “bonzai” olmak üzere bir çok uyuşturucu maddeyi burada ürettiği de tespit edildi. Elektrik ve suyu kaçak bağlanmış, tuvaleti bile olmayan, uyuşturucu imalatında ve satışında kullanılan iç içe geçmiş tek göz metruk barakalarla labirenti andıran bu alanın çetenin işini kolaylaştırdığı belirlendi. Ayrıca çetenin yeraltı dünyasındaki ünlü isimlerin adlarını da kullanarak mahalle sakinleri üzerinde korku oluşturduğu, darp, şantaj ve tehditlerle baskı altına aldığı belirtildi.

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

ÖLÜM PATRONİÇESİ'NİN EĞLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan İstanbul’un en büyük “bonzai” şebekesinin elebaşısı Saide D.’nin kadın torbacılarla eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Saide D.’nin ilk yakalandıktan bir süre sonra serbest kaldığı ve tahliye olunca diğer torbacılarla sevinç kutlaması yaptığı görüldü. Diğer görüntülerde ise, Saide D.’nin evinde satışa hazırlanmış çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu maddelerin olduğu görülüyor. Bonzai krizine giren gençlerin otobüs duraklarında kıvrandığı o içler acısı halleri de görüntüler arasında bulunuyor. Saide D.’nin mahallede dolaştığı, silahla havaya ateş açarak kovanı yerden aldığı ve çete üyelerine talimatlar verdiği anlar da kameralara yansıyor.

Yakalanan Ölüm Patroniçesi Saide Demirel'in yeni görüntüleri ViDEO

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

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