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Yakalanınca şoka giren FETÖ imamı

Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi'si olduğu belirlenen Mustafa Şahin A., Tokat'ta yakalanınca şoka girdi. Mustafa A.'yı polisler taşıdı.

DHA | 15.09.2019 - 14:33..
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FETÖ/ PYD ile ilgili operasyonlar, tüm hızıyla sürüyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden ifadeleri alınan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi' olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HÜKÜMET ALEYHİNDE PROPAGANDA YAPMASI TALİMATI VERDİ

Örgütün dershanelerinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.'nın, itirafçı olan örgüt üyelerinin verdikleri ifadelerde, 17- 25 Aralık’ta herkesin 10'ar tane sosyal medya hesabı açıp, hükumet aleyhinde propaganda yapması talimatı verdiği belirtildi.

Yakalanınca şoka giren FETÖ imamı ViDEO

KPSS SORUŞURMASINDA DA ARANIYORDU

Mustafa Şahin A.'nın, aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Şüphelinin KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da arandığı ifade edildi.

Yakalanınca şoka giren FETÖ imamı

15 TEMMUZ’DA HASTALIĞI NÜKSETMİŞ

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yaşadığı belirlenen Mustafa Şahin A.'nın, ailesiyle kaldığı eve dün sabah operasyon düzenlendi.

ŞOKA GİRDİ, POLİSLER TAŞIDI

Polisi karşısında gören Mustafa Şahin A., şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheliyi polisler taşıdı.

Polis ekipleri, Mustafa Şahin A.'yı hastaneye götürdü. Yapılan tüm kontrollerinde hiçbir rahatsızlığı olmadığı belirlenen Mustafa Şahin A., taburcu edildi. Mustafa Şahin A., Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Yakalanınca şoka giren FETÖ imamı

"ÇOCUKLUĞUMDA HASTALIK GEÇİRDİM"

Polislerin, neden böyle davrandığını sorduğu Mustafa Şahin A.'nın, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çocukluğumda bir hastalık geçirdim. Şoka giriyorum. 15 Temmuz gecesi de hastalığım tekrar ortayı çıktı." dediği belirtildi. Mustafa Şahin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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