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Yakalanmamak için motosikletin rengini değiştirdi

Adana'da bir gazeteciyi bacağından vuran motosikletli zanlılar, yakalanmamak için motosikletin kırmızı rengini siyah bant ile kapattığı ortaya çıkınca teslim oldular.

İHA | 08.06.2019 - 09:06..
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Adana’da günlük yayınlanan bir gazetenin kurucusu Hakan Denizli, Evren Siteleri’ndeki evinden çıkıp aracına bindi. Bu sırada yanına gelen bir kişi silahla ateş açıp, ailesinin gözü önünde Denizli’yi bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hakan Denizli, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin olayı çözmesi için özel ekip kurması talimatını verdi. Talimat doğrultusunda en deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip kuruldu. Ekip gazeteciyle hastanede görüştü. Hakan Denizli silahlı saldırganı tanımadığını söyledi. Polis bunun üzerine hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede zanlının bir motosiklet ile olay yerine geldiğini daha sonra da yine bu motosiklet ile olay yerinden kaçtığını, motosikleti de başka bir şahsın kullandığını belirledi.

Yakalanmamak için motosikletin rengini değiştirdi

MOTOSİKLETİN RENGİ DEĞİŞTİ

Polis zanlıların kaçış güzergahını çok yönlü olarak çıkartıp bu yerlerdeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yaklaşık 43 güvenlik kamerasının görüntülerinin saatler süren incelenmesinin ardından gazeteciyi vuran şahsın Tuncay A. olduğu, motosikleti ise Sezer Ö.’nün kullandığı belirlendi. Bu arada zanlıların olaydan sonra yakalanmamak için motosikletin kırmızı renginin siyah bantla kaplandığı tespit edildi. Polis zanlıları yakalamak hem şehir merkezi hem de ilçelerde çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlar sonucunda yakalanacağını anlayan gazeteciyi vuran zanlı silahıyla birlikte arife günü polise teslim oldu.

Yakalanmamak için motosikletin rengini değiştirdi

Daha sonra polis motosikleti kullanan zanlıyı da gözaltına aldı. Polis olayı derinlemesine araştırdığında Veysi C.’yi olayı azmettirdiği ileri sürülerek, Ersin E.’yi ise vuran ile azmettiren arasında aracı olduğunu öne sürerek gözaltına aldı.

4 gün boyunca sorgulanan zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlıların 4’ü de dün tutuklanmıştı.

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