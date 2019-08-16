Yakın zamanda Instagram'a gelecek 5 yeni özellik

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, uygulamaya ekleyeceği yeni özellikler sayesinde kullanıcıların idaha fazla ilgisini çekmeyi planlıyor. Şirket her ne kadar beğeni sayısını herkesten gizleyeceği için yoğun eleştirilere maruz kalsa da uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

Instagram, şu anda birkaç yeni özelliği test ediyor ve testler tamamlandığında bu özellikler bütün kullanıcıların erişimine açılacak.

İşte yakın zamanda Instagram uygulamasına gelecek 5 farklı yenilik:





1. YENİ BOOMERANG MODLARI

Instagram, kullanıcıların sıkça kullandığı boomerang özelliğine yeni modlar ekleyecek. Classic, Hold, Dynamic, Slowmo ve Duo modları sayesinde boomerang ile daha farklı videolar ortaya çıkacak. Örneğin hold modu sayesinde ekrana her dokunduğunuzda boomerang duraklatılacak ve tekrar dokunduğunuzda devam edecek. Ayrıca diğer modlar sayesinde de hızlı veya yavaş boomerang videoları çekilebilecek.

2. YERLEŞİK KOLAJ PAYLAŞIMI

Instagram kullanıcılarının en çok kullandığı özelliklerden biri olan kolaj, tek bir gönderide birden fazla fotoğraf paylaşmanıza ve daha güzel görüntüler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Şimdiye kadar Instagram harici kolaj uygulamalarını kullanmak zorunda kalan kullanıcılar, yeni gelecek özellik sayesinde Instagram'ın içinden kolaj oluşturup paylaşabilecek.

3. HİKAYELERDEKİ SİMGELER YENİLENECEK

Instagram'ın hikayeler bölümünü de tamamen yenilemek isteyen Instagram, işe simgelerden başlayacak. Yukarıda gördüğünüz yeni simgeleri kullanacak Instagram, böylelikle daha göze hoş gelen bir tasarım benimseyecek.

4. YORUM PAYLAŞMA

Instagram'ın uygulamaya eklemeyi düşündüğü bir diğer yenilik ise yorum paylaşma özelliği olacak. Bu özellik ile birlikte gönderilerinizin altındaki yorumların yanında 'paylaş' düğmesi bulunacak ve bu sayede size gelen yorumları paylaşabileceksiniz.

5. BİLDİRİM FİLTRELERİ

Instagram ayrıca kullanıcıların rahatsız olduğu bildirimleri de gözden geçirecek. İlerleyen günlerde bildirimleri filtrelemeyi düşünen Instagram, kullanıcıların sadece görmek istediği bildirimleri seçmesine izin verecek.

Bu yeni özellikler şu an için test aşamasında olduğundan ne zaman yayınlanacakları henüz bilinmiyor.

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