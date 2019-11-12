Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

İstanbul Esenyurt’ya yaşayan 38 yaşındaki İsmail K.’nin yakınları dün polise giderek kayıp ilanında bulundu. İhbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, Esenyurt Hoşdere Mevkii TEM bağlantı yolunda ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu yönünde ihbar aldı.

KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde bulunan şahsın kayıp ilanı verilen İsmail K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şahsın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

OLAY YERİNDEN GEÇEN YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Öte yandan, olay yerinden geçerken ambulansı gören ve duran kayıp adamın yakınları ise, yatan kişinin dün kayıp ilanı verdikleri yakınları olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Gözyaşı döken aileyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırılacak.