taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5611
Euro
6.2038
Altın
1428.64
Borsa
102329.93
Gram Altın
255.321

Yakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Tekirdağ'da NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalanırken, kullandıkları malzemelere el konuldu.

DHA | 30.07.2019 - 14:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı mahallede dolaşıp keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu.

NATO BORU HATTINDAN YAKIT ÇALACAKLARDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timleri bölgede yaptığı araştırmada, NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi. Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı.

Yakıt hırsızları suçüstü yakalandı

YAKIT ÇIKARAMADAN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Yakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Yakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

104
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

117
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

182
Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

188
Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

645
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

31
Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir