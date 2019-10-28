Yaklaşık 3 milyon kişi veri ihlallerinden etkilendi

Son yıllarda kötü niyetli kişiler tarafından gerçekleştirilen veri ihlalleri, dünya genelindeki birçok kullanıcıyı etkiliyor. Ülkemizde de bu ihlallerden etkilenen insan sayısı bir hayli fazla.

2017 yılından günümüzde kadar 129 veri ihlali bildirimi alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), toplamda 3 milyona yakın insanın söz konusu ihlallerden etkilendiğini açıkladı.

KVKK'ye göre, veri ihlali yaşayan şirketler, hem ihlalden etkilenen kullanıcılara hem de KVKK'ye durumu bildirmek zorunda.

KVKK VERİ İHLALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KVKK'ye 2017'den bu yıl 25 Ekim'e kadar 129 veri ihlal bildirimi yapıldı. Kuruma bildirimi yapılan veri ihlallerinden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi. Bu ihlal bildirimlerinin 36'sı Kurumun internet sitesinde yer aldı.

6698 sayılı Kanun ve ilgili Kurul kararına göre işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumluları bu durumu en geç 72 saat içerisinde KVKK'ye bildirmek zorundalar.

Buna göre veri sorumluları, veri ihlalini öğrendikleri andan itibaren en geç 72 saatte Kuruma bildirmenin yanı sıra, ihlalden etkilenen kişileri belirleyerek en kısa süre içerisinde onlara ulaşmak ve bilgi vermek zorundalar.

72 saat içinde bildirim yapılamaması halinde ise yapılacak bildirimle gecikmenin nedenlerinin de açıklanması gerekiyor. Veri ihlal bildirimlerinde, Kurula ve ihlalden etkilenmiş kişilere en kısa sürede bildirim yapılmasındaki amaç ihlalden etkilenen kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesini sağlamaktır."





FACEBOOK, VERİ İHLALİNİ BİLDİRMEDİĞİ İÇİN CEZA ALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyicinin” etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit etmişti.

Durumdan haberdar edilen Facebook temsilcisi, daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bilgilendirme yapacaklarını belirtmesine rağmen, belirtilen süre boyunca şirket herhangi bir bildirimde bulunmamıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu daha sonra, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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