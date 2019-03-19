Yalı davasında Ebru Gündeş'ten anahtar istendi

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7. duruşmasına ABD'de bulunan Reza Zarrab katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İLE KÖŞKTE KEŞİF YAPILACAK

ABD'de bulunan Reza Zarrab'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi.

ANAHTAR BULUNAMAZSA ÇİLİNGİRLE AÇILACAK

Fen, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti ile suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanığın yakınlarından anahtar temin edilmesini, anahtarın bulunmaması halinde de çilingir vasıtası ile suça konu taşınmazın açılarak keşfe hazır hale getirilmesine karar verdi.

EBRU GÜNDEŞ'TEN ANAHTAR İSTENDİ

Keşif günü suça konu taşınmazda görev alacak olan rütbeli personelin kimlik bilgilerinin de mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanık Reza Zarrab'ın nüfus kaydında görünen eşine davetiye gönderilerek anahtarın kendisinde olması halinde keşif gün ve saatinde suça konu yalının keşfe hazır hale getirilmesini istedi.