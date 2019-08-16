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Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Evinde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan şahıs, 4 ay sonra evinde ölü bulundu.

DHA | 16.08.2019 - 03:16..
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İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinde 5 yıldır yalnız yaşayan Teoman Beysan'dan uzun süredir haber alamayan komşuları gece saatlerinde dairenin kapısını çaldı.

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Kapının açılmaması ve evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak eve girdi. Bu sırada daireden yoğun kokular yükseldi.

12 NİSAN'DA ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

Ekipler, dairede Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinde, Beysan'ın 4 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Evde yapılan incelemede ise duvardaki takvim yaprağının son olarak 12 Nisan tarihinde kaldığı saptandı. Beysan'ın cesedi incelemeler sonucu otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Öte yandan, komşuları ise psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Beysan'ın hiçbir yakını ile görüşmediğini ve arkadaşlarıyla da arasının iyi olmadığını öne sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı




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