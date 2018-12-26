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Yalom'un zihnine konuk oluyoruz: Annem ve Hayatın Anlamı

Irvin D. Yalom'un enfes anlatıcılığı ile yazdığı acıyı ve iyileşme sürecini konu alan hikayeleri, bambaşka bir deneyim sunuyor...

Özel İçerik | 26.12.2018 - 16:05..
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Yalom'un zihnine konuk oluyoruz: Annem ve Hayatın Anlamı

Annem ve Hayatın Anlamı

Irvin D. Yalom, varoluşçu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden. Bu mesleği özellikle Tolstoy ve Dostoyevski gibi yazarlara kendini yakın hissedeceği düşüncesiyle seçti. Yükselişi ise, psikolojik roman türünde verdiği eserlerle oldu. Özellikle psikanalizin kurucusu Freud ve Alman Filozof Nietzsche'yi aynı kurguda buluşturduğu "Nietzsche Ağladığında" ile dünya çapında büyük bir başarı kazandı. O sadece bir psikoterapist değil, aynı zamanda enfes bir hikaye anlatıcısı... Şimdi ise, "Annem ve Hayatın Anlamı" adlı çarpıcı bir eser ile karşımızda...

Annem ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom

(Irvin D. Yalom)

ANNEM VE HAYATIN ANLAMI

Psikolojimize dair her şeyin evveliyatı bir şekilde annemizle olan ilişkimize dayanıyor. Bizim onunla, onun da kendi annesiyle, onun da kendi annesiyle derken bu psikolojik bir zincire dönüşüyor...

Yalom, eserlerinde hep kendi klinik deneyimlerine dayaynan öykülerden yola çıktı. Bir yandan hastalarına ve kendisine dönüşüm yolunda rehberlik ederken, bir yandan da insan zihnini korkusuzca anlamaya çalışıyor. Bu eserinde Yalom, anlamlı detaylarla ve keskin gözlemlerle kağıda aktarılmış, daima akılda kalacak karakterlerle tanıştırıyor bizi. Acıyı ve iyileşme sürecini konu alan öyküleriyle bambaşka deneyimlere davetiye çıkarıyor.

Bu eser, her alandan okuyucu için eşsiz bir kaynak. Öyle ki, terapistlerin kalbine ve zihnine bir başka kapı aralıyor ve insan ilişkilerinin dönüştürücü gücünü gözler önüne seriyor. Yalom’un ölüm yoldaşı Paula, terapistinin gözlemlerine kulak misafiri olunca hasta gizliliği konusuna yeni bir boyut kazandıran Myrna; Yalom’un bir yandan kendi içindeki kederi dökmek, bir yandan da şifa vermek istediği Magnolia ve tabii Yalom’un, oğlunu sevgisiyle ve onaylamaz tavrıyla boğan huysuz, bunaltıcı annesi… Hepsi karşımızda bizim için özel bir rehber oluyor ve Yalom'un zihnine konuk olma şansı sunuyor.

Annem ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom

Annem ve Hayatın Anlamı

Irvin D. Yalom

Çev. Zeliha Babayiğit

Pegasus Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

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