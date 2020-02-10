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Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme soruşturması

6 Şubat'ta, belediyenin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

AA | 10.02.2020 - 19:52..
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Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerinin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan R.E. Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş ve soruşturma kapsamında ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit tutuklanmıştı.

Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme soruşturması

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi.

Polis, Belediye Başkan Yardımcısı H.G'nin odasında inceme yaptı. Ekipler, daha sonra H.G. ile sekreteri ve şoförünü gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme soruşturması

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