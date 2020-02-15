Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı O.G., adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe çalışanı Reşat Elgin ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.

ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi? dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

FİRMA ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında, muhasebe bölümünde bulunan evrakı titizlikle inceleyen polis, bir firma çalışanının da olaya dahil olduğunu tespit etti. Firma çalışanı O.G.'nin, çarşamba günü polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Pazartesi günü Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte Yalova Belediyesi'nde gözaltına alınan Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. ile olaya karıştığı tespit edilen ve çarşamba günü gözaltına alınan O.G., adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Tutuklu yargılanan Halit Güleç’in sekreteri B.T., şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G., sabah saatlerinde Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti.

Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E.’nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında alınan Yalova Belediye Başkanı Yardımcısı Halit Güleç’in şoförü B.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sekreteri B.T. ve bir şirketin muhasebecisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANI: 22 MİLYON LİRA OLAMAZ

Olayın ardından açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bir dolandırıcılık olayı olduğunu ve olayla ilgili açıklama yapma gereği doğduğunu söyledi.

"Yalova Belediyesinde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bıraktı" diyen Salman, adli sürecin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bahsedilen yolsuzluğun bahsedildiği gibi 22 milyon TL olması mümkün değildir. 2001 yılından beri Yalova Belediyesinde görev yapan, Mali İşler Müdürlüğünde çalışan, harcama yetkilisi bir personelin Sayıştay’ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle, kaldı ki bu denetçiler 6 ayda bir belediyemizi denetlemektedirler. Bu personel profesyonel bir yöntemle evrak üzerinden sahtecilik yaparak 2018 yılının Nisan ayından 2020 yılının 23 Ocak tarihine kadar bu güne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği toplamda 1 milyon 428 bin TL olan 41 kez zimmetine para geçirerek Yalova Belediyesini dolandırmıştır. Bu konunun siyasi malzeme yapılması ve mensubu olduğum CHP’ye mal edilmesi son derece manidardır. Olayın bu boyutu da vardır. Ancak benim için idari ve hukuki boyutu önce gelmektedir. Çünkü bu olayın aslı açık ve nettir. Bu işleri tespit eden yine mali işlerdeki bir personelimizdir."

Bu konuda kendisine bilgi verildiği anda idari soruşturma başlattıklarını söyleyen Salman, "Ardından da gerek emniyet ve gerekse Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi.