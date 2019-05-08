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Yalova merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 08.05.2019 - 12:09..
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova merkezli Ankara, Kayseri, Zonguldak, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Bursa, Muş, Muğla ve Tekirdağ'da düzenlenen baskınlarda muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay ile 3 emekli astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 astsubay ve 1 askeri öğrenci, toplam 15 kişi gözaltına alındı.

​Ankesörlü ve kontörlü telefonlarla ardışık aramalarla haberleştikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yalova merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı


Yalova merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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