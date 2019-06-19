Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait konut satış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

YALOVA BEŞİNCİ SIRADA

Türkiye'de Mayıs ayında 82 bin 252 konut satılırken, Yalova’da ise 730 konut satıldı. Yalova, yabancıya konut satışında ise 5'inci sırada yer aldı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2019 YILI MAYIS AYINDA 4 BİN 744 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Mayıs ayında Kocaeli ilinde 1949 konut, Sakarya'da 1161 konut, Düzce'de 377 konut, Bolu'da 527 konut ve Yalova'da 730 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 2019 YILI MAYIS AYINDA 3 BİN 925 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul'u sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.