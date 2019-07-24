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Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

1,5 yaşındaki minik Ecem Aydın, evinde oyun oynarken camdan düştü. Tenteye çarpan Ecem, hayata son anda tutundu.

İHA | 24.07.2019 - 15:07..
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İstanbul Caddesi'nde ikamet eden bir aile, küçük kızlarının başına gelen olayla neye uğradığını şaşırdı.

BALKONDAKİ TABURENİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Apartmanın üçüncü katında evinin balkonunda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ecem Aydın, bir anda balkonda bulunan taburenin üstüne çıktı.

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

9 METREDEN YERE ÇAKILDI

Taburenin üzerine çıkan minik kız, aşağıya bakmak için korkuluklardan sarktı. Bir anda dengesini kaybeden kız, yaklaşık 9 metreden yere düştü.

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü VİDEO

TENTE HAYATINI KURTARDI

Önce zemin kattaki bir iş yerinin yağmur suyundan korunmak için yaptığı tenteye çarpan çocuk, tentenin kırılmasıyla yere çakıldı.

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

MİNİK ECEM'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Minik Ecem'in düşme anı ise kameralara anbean yansıdı. Kafatasında çatlak ve vücudunun değişik yerlerinde kırıklar meydana gelen Ecem'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

"EŞİM MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN DÜŞTÜ"

Olayı anlatan baba Eyüp Aydın, “Eşim mutfakta işlerini yaparken kızım balkondan düşmüş. Tente hızını kesmiş. Kafatasında çatlak ve bacağında kırıklar var. Ama sağlık durumu şu anda iyi.” dedi.

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

Yalova'da 1,5 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü

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