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Yalova’da 300 polis ve narkotik köpeklerle operasyon

Polisleri görünce kaçmaya başlayan uyuşturucu satıcıları ile kovalamaca yaşanırken, narkotik köpeği Zeytin, zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu.

İHA | 12.12.2019 - 12:50..
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Yalova Emniyet Müdürlüğü, ilde uyuşturucu satışının sıkça yapıldığı ve halk arasında “Roman Mahallesi” olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne operasyon düzenledi.

OPERASYONA TOMA DA KATILDI

Değişik şubelerden 300 polisin katıldığı operasyonda Toma da kullanıldı. Araçlarla aynı anda mahalleye giren ekipler, mahalleyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Polisi karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ile polisler arasında ise kovalamaca yaşandı. Yakalanan uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı.

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -1

NARKOTİK KÖPEĞİ ZULALARI BULDU

Droneların havadan destek verdiği operasyonda detektör köpekler de görev yaptı. Bir evde detektör köpek Zeytin, zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyon gün boyu sürecek.

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -2

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -3

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -4

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -5

Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu -6

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