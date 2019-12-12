Yalova’da 300 polis ve narkotik köpeklerle operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü, ilde uyuşturucu satışının sıkça yapıldığı ve halk arasında “Roman Mahallesi” olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne operasyon düzenledi.

OPERASYONA TOMA DA KATILDI

Değişik şubelerden 300 polisin katıldığı operasyonda Toma da kullanıldı. Araçlarla aynı anda mahalleye giren ekipler, mahalleyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Polisi karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ile polisler arasında ise kovalamaca yaşandı. Yakalanan uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ZULALARI BULDU

Droneların havadan destek verdiği operasyonda detektör köpekler de görev yaptı. Bir evde detektör köpek Zeytin, zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyon gün boyu sürecek.

















