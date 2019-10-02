Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenledi.
4 AYRI ADRESE OPERASYON
Bu kapsamda Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 42 çeşitli çap ve markada dolu fişek ile 7 büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi.
BASTON GÖRÜNÜMLÜ KILIÇ ŞAŞIRTTI
Ele geçirilen kesici aletlerden, baston görünümlü kılıç ise dikkat çekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.