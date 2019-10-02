Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenledi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 42 çeşitli çap ve markada dolu fişek ile 7 büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi.

BASTON GÖRÜNÜMLÜ KILIÇ ŞAŞIRTTI

Ele geçirilen kesici aletlerden, baston görünümlü kılıç ise dikkat çekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.