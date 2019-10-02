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Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen baston görünümlü kılıç polisleri şaşırttı.

DHA | 02.10.2019 - 16:28..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenledi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 42 çeşitli çap ve markada dolu fişek ile 7 büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

BASTON GÖRÜNÜMLÜ KILIÇ ŞAŞIRTTI

Ele geçirilen kesici aletlerden, baston görünümlü kılıç ise dikkat çekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K.  gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Yalova'da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

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