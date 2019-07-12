Yalova'da batan teknenin imdadına deniz polisi yetişti

Yalova açıklarında bir tekne, batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Pendik açıklarında yapılan aramada tekne tespit edilemezken, aramalar genişletildi. 1 tekne ve 1 jetsky ile yapılan aramalar, Çınarcık açıklarına kaydırıldı.

Bu esnada Adalar açıklarındaki tekne tespit edilerek, batmak üzereyken ulaşıldı.

BATMAK ÜZERE OLAN TEKNEDEKİ ŞAHIS KURTARILDI

Teknede bulunan Feyyaz Taşdemir adlı şahıs kurtarılarak, polis teknesine çıkartıldı. Batmak üzere olan tekne ise polis teknesi ile sahile çekildi. Teknede korku dolu anlar yaşayan Feyyaz Taşdemir, sahilde sağlık kontrolünden geçirildi. Polislere teşekkür eden şahıs, “Eğer zamanında yetişmeseniz belki de orada ölecektim.” dedi.

Teknenin baş kısmında bir delik olduğu ve suyun buradan tekneye dolduğu tespit edildi.













