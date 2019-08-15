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Yalova'da Bizans dönemine ait Hashtag işareti bulundu

Altınova ilçesinde Bizans seramiğinin tabanında, günümüzde sıkça kullanılan Hashtag işaretine rastlandı.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 11:52..
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Osmanlılarla, Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan Yaloakova (Bafeus) Savaşı'nın yaşandığı Çobankale’de, arkeolojik kazılara devam ediliyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılarda, 13-15’inci yüzyıl dönemine ait geç dönem Bizans seramiklerine de rastlanıyor. Kazılarda elde edilen bir Bizans seramiğinin üzerinde Hashtag işareti olması, arkeologları da şaşırttı.

Yalova'da Bizans dönemine ait Hashtag işareti bulundu

POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN

Zira bulunan seramik, günümüz sanal dünyasının vazgeçilmez simgelerinden birisi olan Hashtag işaretinin ilk kez Bizanslılar tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili bilgi veren Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Bu eseri Çobankale’de bulduk. Geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var. Ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız Hashtag işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi.” dedi.

Yalova'da Bizans dönemine ait Hashtag işareti bulundu

Yalova'da Bizans dönemine ait Hashtag işareti bulundu

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