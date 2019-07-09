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Yalova'da çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

İşe gitmeden önce kahvaltı için bir kahveye giren genç, çayının içine tüküren kahveciyi şikayet etti.

İHA | 09.07.2019 - 13:19..
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Yalova'da sabah işe gitmek için evinden çıkan Abdullah Çakır (27), kahvaltı etmek için bir kıraathaneye girdi.

Çakır’ın sürekli çay istemesinden rahatsız olan kahveci K.Y, çaya tükürdü. Çakır, gelen çayın içine baktığında köpüklü olduğunu fark etti.

Durumdan rahatsız olan Çakır, K.Y’ye bardağın içine tükürüp tükürmediğini sordu. Çaycı böyle bir şey olamayacağını dile getirip çayı değiştirdi.

2 DEFA ÇAYINA TÜKÜRDÜ

İçine kurt düşen Çakır, akşam aynı kahvede çalışan arkadaşlarına durumu anlattı. Güvenlik kamerasına bakınca her şey ortaya çıktı. K.Y’nin çay bardağına iki defa tükürdüğünü gören Çakır gözlerine inanamadı. Hemen avukatı Yakup Taşçı’ya gidip görüntüleri izleten Abdullah Çakır, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova'da çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

"O GÜNDEN BERİ ÇAY İÇEMİYORUM"

Abdullah Çakır, “Sabah erkenden kahvaltı yapmak için gittiğimde çay içtim. Üçüncü çayımdan sonra gelen bir şey vardı. Çayı tam karıştırırken içinde tükürük olduğunu fark ettim. Sonra arkadaşlar kamera kayıtlarını açıp baktılar. Bariz şekilde bardağı tutup tükürüyor ve içindeki kaşığa dahi tükürüyor. Karıştırıp bana getiriyor. Sürekli takıldığımız yer olduğu için ondan bir gıcıklık, bir karizma desen, bir şey var. Ondan böyle yaptığını düşünüyorum.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Hiçbir şey diyemedik, gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim. Çay içmiyorum artık. Çarşıda hiç içmiyorum. İnsanın artık midesi kaldırmıyor bazı şeyleri. Onun için o günden beri pek çay içtiğim yok“ diye konuştu.

Yalova'da çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

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