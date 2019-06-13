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Yalova'da dünürlerin kavgası kanlı bitti

Ayrılan çiftin aileleri, yeni doğan bebeğin hatırına barışmak için bir araya gelmişti.

İHA | 13.06.2019 - 10:09..
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Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1,5 sene önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evini terk eden genç kadının, 20 gün önce bebeği oldu. Çiftin aileleri, bebeklerinin hatırına tarafları barıştırmak için buluştu. Ancak buluşma esnasında başlayan sözlü tartışma, cinayete döndü.

BALTAYLA YARALADILAR

Görüşme esnasında damadın yakınları, kayınvalide Vicdan Ürgüp'ü baltayla sırtından ve kalçasından yaraladı.

Yalova'da dünürlerin kavgası kanlı bitti

Kayınpeder ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vicdan Ürgüp, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışan damadın da aralarında bulunduğu K.M. (56) E.M.(30) E.M.(30) , R.M. (32) , Y. M.(36) , D. M.(25) isimli şahısları gözaltına aldı. Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın ettiler. Polis burada ikinci bir olay yaşanmaması için tedbir aldı.

Yalova'da dünürlerin kavgası kanlı bitti

Polis, şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan bıçak ve sopaların yanı sıra bir av tüfeği, fişekler de ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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