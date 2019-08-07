Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri kadar vatandaşlar da mücadele veriyor.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.

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Tekirdağ'da Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

Kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandıran Suriye uyruklu şahsın evindeki bazı eşyalara el konuldu.