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Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

17 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası fuhuş çetesinin varlıklı erkekleri dolandırdığı ortaya çıktı.

DHA | 07.08.2019 - 18:20..
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Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

VARLIKLI ERKEKLERİ KANDIRIYORLAR

Ekipler, Azeri kadınların, Türkiye’de oturma izni alabilmek amacıyla yaşlı ve varlıklı erkekleri kandırıp evlendikleri, oturma izni aldıktan sonrada evliliklerini sonlandırıp, fuhuş yaptıklarını belirledi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 14 Azeri uyruklu kadın ile onlara aracılık ettiği belirlenen 3 erkek gözaltına alındı. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

Yalova'da evlilik tuzağı kuran fuhuş çetesine baskın

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