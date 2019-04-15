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Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içinde bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.04.2019 - 18:05..
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Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün Kom Şube Müdürlüğü ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Alınan bilgili göre, örgütte bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı iddia edilen ve aralarında araştırma görevlileri ile avukatın da bulunduğu BK, EC, KS, HİD, DH, ÖA, EA, HY. isimli şahıslar Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

Şahısların örgüt içinde görev almış öğrencilerin yetiştirilmesi, devlet kurumlarına sokulmasına yönelik çalışma yürüttükleri ileri sürüldü. Gözaltın alınan 8 kişinin Yalova Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

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