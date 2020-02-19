Yalova'da fuhuş operasyonu: 50 şüpheli gözaltına alındı

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

28'i YABANCI UYRUKLU

Operasyonda “Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçuyla ilgili 22 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 tabanca bu tabancaya ait 41 adet 7.65 mm fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 28 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.