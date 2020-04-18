Yalova'da kumar oynayan 11 kişi yakalandı

Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
YAKALANAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan Ö.T., M.S., M.V., S.A., T.Y., M.T., A.İ., İ.G., A.G., A.Ç. ve B.P. suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.
Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası
TOPLAM 34 BİN 650 LİRA CEZA
Gözaltına alınan 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.