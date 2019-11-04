Yalova'da kumaş şifreli fuhuş çetesi yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova’nın Altınova ilçesinde bir villada yabancı uyruklu kadınları tuttukları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon yaptı.

ŞİFRELİ MESAJ

Rus ve Özbekistan uyruklu kadınları ülkelerinden bakıcılık yaptırma bahanesiyle Türkiye'ye getiren çete üyeleri, kadınlara fuhuş yaptırdı. Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova’daki mekanlara ve müşterilerine "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesaj gönderdikleri tespit edildi.

Fuhuş parolası çözüldü: 'Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir' VİDEO



ALBÜM GÖNDERDİLER

Çetenin, kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümü de internet üzerinden müşterilere gönderdikleri belirlendi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Villaya operasyon yapan Yalova polisi, fuhuş amaçlı olarak Yalova’ya gelen K.I., R.Z., A.E. ve Z.K. isimli kadınlar ile fuhşa aracılık eden Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli şüphelileri yakaladı.

ALFABETİK SIRA

Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere, el kondu. Kadınlar yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.