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Yalova'da motosiklet sürücüsünün ölüm anı kamerada

Çiftlikköy ilçesinde motosikletli 52 yaşındaki Ayhan Pala'nın ölüm anı kask kamerasına yansıdı.

İHA | 17.08.2019 - 11:41..
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Motosiklet sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ölümüne neden oldu.

Ayhan Pala ile B.A. motosikletleri ile Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde seyir halindeyken Tevfik Fikret Caddesi'ne girmek için sinyal veren bir aracı sollamak istedi.

AYNI ANDA ARACA ÇARPTI

Arkasındaki motosikletlileri fark etmeyen araç sürücüsü döneceği sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Pala otomobile, arkadaşının kullandığı motosiklet ise Pala ve araca aynı anda çarptı.

Yalova'da motosiklet sürücüsünün ölüm anı kamerada

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Meydana gelen zincirleme kazada Pala, arkasındaki motosiklette bulunan B.A. ve yanındaki arkadaşı N.M. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ağır yaralanan Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motor sürücüsünün öldüğü kaza kendi kamerasına yansıdı VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Kazadan sonra yapılan incelemelerde Pala'nın kullandığı kask kamerasının kaza anını saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.

Yalova'da motosiklet sürücüsünün ölüm anı kamerada

Yalova'da motosiklet sürücüsünün ölüm anı kamerada

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