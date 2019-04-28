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Yalova'da tırnakçılık anı kameralara yansıdı

Yalova’nın Cumhuriyet Caddesi’nde bir kuyumcu dükkanına giren kadın, tırnakçılık yöntemini kullanarak hırsızlık yaptı. O anlar ise anbean kameralar tarafından kaydedildi.

İHA | 28.04.2019 - 10:03..
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Yalova’da Cihan Karagünlü’nün işlettiği kuyumcu dükkanına giren bir kadın, iş yeri sahibine 500 dolar vererek Türk lirasına çevirmesini istedi.

PARALARIN EKSİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kuyumcu doların karşılığı olan 2 bin 500 lirayı Türk vatandaşı olmadığı öğrenilen kadına verdi. Kadın aldığı paranın bin lirasını tırnakçılık yöntemi ile cüzdanın altına kaydırıp üstteki paraların da eksik olduğunu söyleyerek kuyumcuya geri uzattı.

Yalova'da tırnakçılık anı kameralara yansıdı

Yalova'da tırnakçılık anı kameralara yansıdı ViDEO

KADININ 500 DOLARINI GERİ VERDİ

Durumu fark eden iş yeri sahibi Cihan Karagünlü ise duruma tepki göstererek kadını yakaladı. Cüzdanın altına kaydırdığı paralarla birlikte verdiği paraları geri alan Karagünlü kadının 500 dolarını geri verdi.

KAMERALARA YANSIDI

Olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine dolandırıcı kadın hızla dükkanı terk etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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