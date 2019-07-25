Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu kapsamda 3 değişik adreste operasyon yaptı.

Aldığı bir istihbaratı değerlendirerek çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yalova Kocaeli yoluna yakın ormanlık bir alanda bulunan çadıra baskın gerçekleştirdi.

Çadırda yapılan aramada; 4 kilo 117 gram bonzai, 3.34 gram esrar ve 0.15 gram metamfetamin ele geçirdi.

ÇADIRDA BASILDILAR, 6 TUTUKLAMA

Olayla ilgili olarak K.A., H.K., F.E., C.D., F.K. ve S.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir iş yerine düzenlene operasyonda ise 1 adet hayalet tabanca, 1 adet Sig-Sauer marka 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 39 adet tabanca fişeği ile 1,67 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y., Ş.U. ve M.Y. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildikten sonra salıverildi.

2 KİŞİ DE YAKAYI EVİNDE VERDİ

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son operasyonu ise Süleymanbey Mahallesi’nde yabancı uyrukların kaldığı bir ikamete gerçekleştirdiler. Evde yapılan aramada; 14 adet satışa hazır vaziyette fişek halinde toplam 14,12 gram esrar ve 2 adet ekili halde Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu H.N. ve M.J. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.







