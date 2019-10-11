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Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

Yalova'daki 4.0 büyüklüğünde depremden sonra 20 artçı sarsıntı yaşandı.

DHA | 11.10.2019 - 02:26..
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Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Yalova'da yaşanan depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana gelince panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt etti.

Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

HERHANGİ BİR KAYIP YOK

Yalova valisi tarafından herhangi bir mal veya can kaybının olmadığı bildirildi.

Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

ÜŞÜYENE KADAR DIŞARIDAYIZ

Geceyi Cevdet Aydın Parkı’nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova’da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi.

Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

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