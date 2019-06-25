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Yalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti

Azeri genç, kırmızı ışıktan bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü.

İHA | 25.06.2019 - 10:22..
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Yalova'nın Altınova ilçesinde, Azerbaycan'dan Yalova'ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21) , Yalova-İzmit karayolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti.

KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİL ÇARPTI

Kırmızı ışığa aldırış etmeyen Zilfioğlu'na, 2 otomobil peş peşe çarptı. Yolun karşısında geçmek isteyen Zilfioğlu'na ilk önce M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı araç çarparken aracın çarpmasıyla savrulan genç İ.E. yönetimindeki 56 AY 211 plakalı aracın üzerine düşerek bir süre sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürüklenen genç, park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu'nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti ViDEO

fdfYalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti

Yalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti

Yalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti

Yalova'da iki otomobilin çarptığı Azeri genç hayatını kaybetti


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