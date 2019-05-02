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Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Fethiye'de iki pilot bir süre kontrolsüz düştükten sonra tecrübeleri ile kanada hakim olarak denize çakılmaktan kurtuldu.

DHA | 02.05.2019 - 12:34..
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Ölüdeniz'de kurs hazırlığı öncesi ikili uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları Sinan Tuncer ve Yılmaz Özkaya, deniz üzerinde yaklaşık 500 metrede 'hızlı çöküş' olarak adlandırılan hareket sırasında kanadın savrulmasıyla düşüşe geçti.

İki pilot bir süre kontrolsüz düştükten sonra tecrübeleri ile kanada hakim olarak denize çakılmaktan kurtuldu. Yaşananlar pilotların kamera görüntülerine yansıdı.

PARAŞÜT KONTROLDEN ÇIKTI, DÜŞMEYE BAŞLADILAR

Edirne Keşanlı Yamaç Paraşütü Pilotu Yılmaz Özkaya ve Fethiyeli Yamaç Paraşütü Pilotu Sinan Tuncer, Fethiye'de Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ticari Tandem (T2) pilotluk kursu öncesi idman amaçlı ikili uçuş yaptı. Sinan Tuncer pilotluğunda Babadağ’ın 1700 rakımlı pistinden havalanan paraşütçüler, deniz üzerinde yaklaşık 500 metrede, wingover (hızlı çöküş) olarak adlandırılan akrobasi hareketini denedi. Bu sırada kontrolden çıkan kanat, paraşütün savrularak irtifa kaybetmesine sebep oldu.

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Yamaç paraşütçüleri denize çakılmaktan son anda kurtuldu

TECRÜBESİ SAYESİNDE KIL PAYI KURTULDULAR

Pilot Sinan Tuncer, yedek paraşütü açmak istedi ancak son anda vazgeçti. Tuncer, tecrübesi sayesinde kanada hakim olarak yeniden uçar hale gelmesini sağladı. İki pilot, denize çakılmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar pilotların kamera görüntülerine yansıdı. Düşüş sırasında iki pilotun da soğuk kanlılığını korumaları, Özkaya’nın Tuncer'e, "Yedek açacak mısın?" diye sorması ve sorun sonrasında konuşup değerlendirme yapmaları dikkat çekti. Sorun çözüldükten sonra Sinan Tuncer, Yılmaz Özkaya'dan helallik istedi.

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fethiye'de geçen Nisan ayında meydana gelen kazada, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve yolcu Pakistan uyruklu Zarak Zaheer, bulut içinde yön kaybederek, yaklaşık 1100 metre yükseklikte kayalıklara çarparak yaşamlarını yitirmişti.

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

Muğla'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü

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