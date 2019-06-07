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Yamaç paraşütçüsüne saldıran şahin

Burdur'da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın, gökyüzünde şahin saldırısına uğradı.

DHA | 07.06.2019 - 11:17..
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Burdur'da 2011 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu yapan Uğur Sayın, 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden atlayış yaptı. Aynı tepede yuvası bulunan şahin, atlayışından kısa süre sonra Sayın'a saldırdı. Uğur Sayın, bağırarak şahini uzaklaştırmaya çalıştı. Şahin kısa süre sonra uzaklaşırken, saldırı anı Uğur Sayın'ın kaskındaki kameraya yansıdı.

Şahinin Avşar Tepesi'nde yuvası olduğunu belirten Uğur Sayın, saldırıda yara almadığını söyledi.Yamaç paraşütçüsüne saldıran şahin

"YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR"

Pek çok kez tepeden atlayış yapmasına rağmen şahinin ilk defa saldırdığını kaydeden Sayın, "Bu sene biraz hırçın ama bize yavaş yavaş alışıyor, birlikte uçmaya alışıyor. Sanırım yavrusunu korumak için saldırdı" dedi.

Yamaç paraşütçüsüne saldıran şahin

Yamaç paraşütçüsüne saldıran şahin VİDEO

"BİRAZ HEYECAN OLUYOR"

Şahinin başka paraşütçülere de saldırdığını anlatan Uğur Sayın, "Bazı arkadaşlarımızın paraşütlerinin kanatları yırtıldı. Şimdiye kadar böyle sert bir saldırısı olmamıştı. Bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bademağacı bölgesinde uçarken bu tür saldırılara maruz kalmıştık ama burada hiç olmamıştı. Biraz heyecan oluyor aslında, biz bağırıyoruz, o bağırıyor, birlikte uçuyoruz" diye konuştu.
Yamaç paraşütçüsüne saldıran şahin

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