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Yan yatan aracından çıkmak istemedi

Denizli’de kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilde, iki kişi yaralandı.

İHA | 09.07.2019 - 09:02..
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Acıpayam ilçesinde Şükrü B. yönetemindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Kelekçi yolu mevkinde kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada, sürücü ile birlikte yanında bulunan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan yatan aracından çıkmak istemedi

YARIM SAATTE İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler sürücüyü araç içerisinden çıkarırken, kadın ise yaralı olmasına rağmen araç içinden çıkmak istemedi. Ekipler, şoka girdiği tahmin edilen kadını çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Yarım saatin sonunda ikna olan kadın ile birlikte diğer yaralı da Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yan yatan aracından çıkmak istemedi

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