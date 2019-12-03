TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinden Edirne istikametine giden çöp kamyonu, sol ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yan yatan araçtan dolayı Büyükçekmece-Edirne istikameti 1 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu belirtildi.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Hafif yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan, kamyonun yan yatması sebebiyle trafikte kalan sürücüler araçlarından inerek kaza sonrası çalışmaları cep telefonları ile görüntüledi.

Yan yatan çöp kamyonu TEM otoyolunu trafiğe kapattı