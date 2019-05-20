taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Marangoz atölyesinde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kedi ve 4 yavrusunu itfaiye kurtardı.

DHA | 20.05.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın meydana geldi.

Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya eşyası üretimi yapılan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YAVRULAR SUYLA YIKANDI

Ekiplerin çalışmasında yanan atölye içerisinde yeni doğum yapmış bir kedi ve 4 yavrusu fark edildi. Bu sırada maskelerini takan itfaiye ekipleri marangozhanenin içerisine girerek kedi ve yavrularını kurtardı. Kurtarılan yavruları ekipler suyla yıkadı. Kedi ve yavruları daha sonra güvenli bir yere konuldu. Kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

138
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

185
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

60
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

159
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

136
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

392
Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir