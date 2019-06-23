Yanan evde mahsur kalan adamın yardımına komşuları yetişti

85 yaşındaki Kadir Ş.'ye ait 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da evde bulunan Kadir Ş.’nin yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşların yardımı ile yaşlı adam evden çıkartıldı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde Kadir Ş.’nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



