taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Yanan evde mahsur kalan adamın yardımına komşuları yetişti

Kocaeli'de 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı.

İHA | 23.06.2019 - 10:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

85 yaşındaki Kadir Ş.'ye ait 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da evde bulunan Kadir Ş.’nin yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşların yardımı ile yaşlı adam evden çıkartıldı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde Kadir Ş.’nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

Yanan evde mahsur kalan adamın yardımına komşuları yetişti

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yanan evde mahsur kalan adamın yardımına komşuları yetişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

224
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

129
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

56
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

133
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

91
Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

32
Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir