Bağcılar Yenigün Mahallesi 621. Sokak’ta bulunan apartmanda yangın çıktı. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın son katta oturan yaşlı bir kadının evine sirayet etti. Yaşlı kadın komşularının yardımıyla bulunduğu daireden çıkartıldı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yanan evini gözyaşları içinde izledi

ÇARESİZCE EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yaşlı kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi.

Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın, uzun bir süre olayın şokunda kaldı. Ekiplerce söndürülen çatı katı ve son kattaki dairede maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.